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14:42, 6 июля 2025Путешествия

В России пообещали нарастить число вагонов между Москвой и Петербургом при необходимости

ФПК: При необходимости можно нарастить число вагонов между Москвой и Петербургом
Мария Черкасова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Федеральная пассажирская компания (ФПК) следит за числом свободных мест в поездах между Москвой и Санкт-Петербургом и при необходимости может нарастить число вагонов. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Решение о включении в составы поездов дополнительных вагонов будет принято «в случае необходимости, а также при наличии технических возможностей», сообщили в ФПК.

Ранее сообщалось, что из-за авиационного коллапса в аэропортах Центральной России билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву полностью закончились в продаже. Вечером 5 июля в продаже оставалось одно место на 6 июля стоимостью 21,3 тысячи рублей.

Авиационный коллапс произошел в субботу, 5 июля, в аэропортах в Санкт-Петербурге и Москве — Пулково, Жуковском и Домодедово, а до этого также был закрыт Шереметьево.

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