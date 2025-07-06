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21:12, 6 июля 2025Россия

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

Гладков: При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель комбайна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал работающий в поле комбайн в Белгородском районе, в результате взрыва водитель получил осколочные ранения, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, в селе Черемошное работающий в поле комбайн подвергся атаке дрона. «Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу, где у него диагностировали слепые осколочные ранения рук и ног», — проинформировал Гладков.

Глава Белгородской области добавил, что в селе Ясные Зори беспилотник атаковал территорию предприятия.

Ранее дрон ВСУ сдетонировал в поселке Октябрьский.

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