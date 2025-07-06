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22:10, 6 июля 2025Мир

Страны БРИКС выразили надежду на достижение мира на Украине

Страны БРИКС в итоговом заявлении выразили надежду на достижение мира на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Страны БРИКС выразили надежду, что нынешние усилия по урегулированию на Украине приведут к мирному соглашению. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита организации, который идет в Бразилии, пишет издание «Страна» в Telegram.

Отмечается, что участники «ценят актуальные предложения о посредничестве в этом процессе». Кроме того, в документе осуждаются недавние атаки на железные дороги и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях России, в которых Москва обвинила Киев.

Также участники саммита в Рио-де-Жанейро осудили удары Израиля и США по территории Ирана.

Ранее на БРИКС президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва призвал к углублению диалога для прекращения конфликта на Украине.

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