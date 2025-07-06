Матч Юношеской футбольной лиги в Москве завершился массовой дракой

Матч ЮФЛ между «Локомотивом» и ЦСКА в Москве завершился массовой дракой

Матч Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) между столичными «Локомотивом» и ЦСКА завершился массовой дракой. Об этом сообщает Metaratings.

Игра прошла в Москве в субботу, 5 июля. Потасовка началась после финального свистка, в ней были задействованы почти все футболисты (включая запасных) и тренеры.

Судьи по итогам драки показали красные карточки шестерым футболистам за агрессивное поведение. Еще двое были удалены за нецензурные и оскорбительные выражения.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА. Армейцы обошли железнодорожников и вышли на второе место в ЮФЛ-1. Лидирует петербургский «Алмаз-Антей».