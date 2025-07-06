Названо условие для прекращения огня в секторе Газа

The National: Трамп может объявить о прекращении огня в Газе 7 июля

Президент США Дональд Трамп может в понедельник, 7 июля, объявить о прекращении огня в секторе Газа при одном условии. Об этом написало издание The National со ссылкой на источники.

В публикации уточняется, что Трамп объявит о прекращении огня в секторе Газа, если переговоры в Дохе с участием представителей Израиля и движения ХАМАС пройдут успешно. Если стороны придут к согласию, то Трамп призовет ХАМАС сложить оружие и освободить всех заложников.

Ранее Трамп назвал возможные сроки заключения сделки по Газе. По его словам, соглашение может быть заключено на следующей неделе.

До этого в Вашингтоне рассказали, что ХАМАС приближается к заключению соглашения с Израилем по сектору Газа. Уточнялось, что США и Израиль открыты к предложению ХАМАС по освобождению заложников.