Президент Бразилии анонсировал виртуальное обращение Путина

Да Силва анонсировал виртуальное обращение Путина к участникам саммита БРИКС

Президент Бразилии Лула Да Силва анонсировал виртуальное обращение своего российского коллеги Владимира Путина к участникам саммита межгосударственного объединения БРИКС. Трансляцию его выступления ведет Firstpost.

«Президент Путин будет участвовать виртуально», — заявил Да Силва.

Ранее на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.

О том, что Путин будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи, 25 июня также сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.