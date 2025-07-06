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23:57, 6 июля 2025Мир

Президент Бразилии предложил прокладывать подводные кабели между странами БРИКС

Лула да Силва предложил прокладывать подводные кабели между странами БРИКС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСаммит стран БРИКС
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил прокладывать подводные кабели между странами БРИКС. Его слова приводит РИА Новости.

На саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро Лула да Силва подчеркнул, что эта инициатива дала бы положительный результат.

«Провести исследование возможности прокладывания подводных кабелей, связывающих напрямую страны БРИКС, которые увеличили бы скорость, безопасность и суверенитет при обмене данными», — сказал он.

Президент России Владимир Путин прокомментировал итоговую декларацию саммита БРИКС. Путин назвал ее хорошим заделом для дальнейшего взаимодействия между странами. «Полагаю, что подготовленная к утверждению итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро создает хороший задел для нашей дальнейшей совместной работы в традиционном для БРИКС духе преемственности и равноправного сотрудничества», — отметил российский лидер.

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