Путин заявил об ускорении смены мирового порядка

Путин: Смена мирового порядка продолжает набирать обороты

Процесс смены мирового порядка продолжает набирать обороты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления по видеосвязи на саммите БРИКС, передает ТАСС.

«Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая интересы так называемого золотого миллиарда», — отметил российский лидер.

По его словам, на смену старому укладу приходит «более справедливый многополярный мир». Путин подчеркнул, что процесс смены миропорядка набирает обороты.

Ранее Путин заявил, что БРИКС по экономическим показателям кратно превосходит другие объединения, включая в том числе G7.