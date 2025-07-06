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15:16, 6 июля 2025Спорт

Россиянин Хачанов вышел в четвертьфинал Уимблдона

Россиянин Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Уимблдона
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче четвертого круга, который прошел в воскресенье, 6 июля, россиянин обыграл представителя Польши Камиля Майхшака. Встреча продлилась три сета и завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3 в пользу Хачанова.

Спортсмены провели на корте 1 час и 46 минут. Хачанов сделал десять эйсов и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

20-я ракетка мира Хачанов повторил свое лучшее достижение на Уимблдоне в карьере. Ранее он выходил в четвертьфинал турнира в 2021 году. Майхшак занимает 109-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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