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22:10, 6 июля 2025Путешествия

В аэропорту Пскова сняли временные ограничения

Росавиация: В аэропорту Пскова сняли временные ограничения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Ограничения сняты в аэропорту Пскова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«В аэропорту Псков сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — уточнил Кореняко.

Ранее в аэропорту Пскова вводили ограничения для безопасности. До этого подобные меры объявили в аэропорту Нижнего Новгорода Стригино.

Также в Пулково и московском Шереметьево отменены сотни рейсов на два аэропорта. Так, в аэропорту Санкт-Петербурга задержанными остаются 36 рейсов, отменены — 90. В Шереметьево отменен 171 рейс, задержаны еще 56.

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