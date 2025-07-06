Росавиация: В аэропорту Пскова сняли временные ограничения

Ограничения сняты в аэропорту Пскова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«В аэропорту Псков сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — уточнил Кореняко.

Ранее в аэропорту Пскова вводили ограничения для безопасности. До этого подобные меры объявили в аэропорту Нижнего Новгорода Стригино.

Также в Пулково и московском Шереметьево отменены сотни рейсов на два аэропорта. Так, в аэропорту Санкт-Петербурга задержанными остаются 36 рейсов, отменены — 90. В Шереметьево отменен 171 рейс, задержаны еще 56.