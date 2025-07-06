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08:50, 6 июля 2025Мир

В США оценили исход политического противостояния Трампа и Маска

Расмуссен: Политическое противостояние Трампа и Маска станет битвой амбиций
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Eric Hartline / Reuters

Политическое противостояние президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска станет битвой амбиций, это битва «самого богатого человека в мире против одного из самых влиятельных». Такую оценку происходящему дал подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен, передает РЕН ТВ.

Ранее изобретатель Илон Маск объявил в соцсети X о создании в США новой политической партии под названием «Америка». Она будет выступать как против демократов, так и республиканцев.

Расмуссен назвал и Трампа, и Маска самовлюбленными людьми с гипертрофированным эго.

«Илон прав в одном: в вопросах внешней политики, особенно агрессии США, обе партии (демократы и республиканцы) — как близнецы», — отметил эксперт. В качестве примера он привел Израиль: ни демократы, ни республиканцы не критикуют события с большим числом жертв и разбомбленных объектов мирной инфраструктуры.

Рассуждая об исходе политического противостояния, Расмуссен предположил, что партия «Америка» вряд ли сразу станет крупной наравне с первыми двумя, но в условиях жесткой конкуренции может стать решающим фактором.

До этого Маск назвал причину изменения своего отношения к Трампу. По его словам, это произошло после того, как дефицит бюджета США увеличился до 2,5 триллиона долларов.

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