ВС России отодвинули ВСУ от границ Белгородской области

Марочко: ВС России отодвинули ВСУ от Белгородчины на нескольких участках

Вооруженные силы (ВС) России отодвинули Вооруженные силы Украины (ВСУ) от Белгородской области на нескольких участках линии соприкосновения до двух километров. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Он отметил, что линия боевого соприкосновения на границе с Белгородской областью пришла в движение, заметно продвижение Российской армии на этом участке.

«Идет дальнейшее продвижение в западном направлении нашими войсками. Сразу хочу отметить, что где-то на 1,5-2 километра уже отодвинуты украинские боевики на данном участке от административной границы Российской Федерации», — рассказал Марочко.

Эксперт подчеркнул, что таким образом российские войска создают буферную зону безопасности.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ спешно готовят к обороне Великий Бурлук в Харьковской области. По его словам, со стороны этого населенного пункта идет подпитка украинской группировки, действующей в Купянске.