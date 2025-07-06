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02:31, 6 июля 2025Бывший СССР

ВС России отодвинули ВСУ от границ Белгородской области

Марочко: ВС России отодвинули ВСУ от Белгородчины на нескольких участках
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России отодвинули Вооруженные силы Украины (ВСУ) от Белгородской области на нескольких участках линии соприкосновения до двух километров. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Он отметил, что линия боевого соприкосновения на границе с Белгородской областью пришла в движение, заметно продвижение Российской армии на этом участке.

«Идет дальнейшее продвижение в западном направлении нашими войсками. Сразу хочу отметить, что где-то на 1,5-2 километра уже отодвинуты украинские боевики на данном участке от административной границы Российской Федерации», — рассказал Марочко.

Эксперт подчеркнул, что таким образом российские войска создают буферную зону безопасности.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ спешно готовят к обороне Великий Бурлук в Харьковской области. По его словам, со стороны этого населенного пункта идет подпитка украинской группировки, действующей в Купянске.

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