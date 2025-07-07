55-летняя звезда «Твин Пикса» похвасталась фигурой на новых фото в бикини

55-летняя актриса Хизер Грэм похвасталась фигурой в синем и красном бикини

Американская актриса Хизер Грэм похвасталась фигурой на новых откровенных фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя звезда телесериала «Твин Пикс» поделилась кадрами с отдыха на Сардинии. Так, Грэм предстала перед камерой в бикини синего цвета с тонкими завязками. Кроме того, знаменитость опубликовала снимки, на которых попозировала в красном раздельном купальнике и черных солнцезащитных очках.

Поклонники оценили форму актрисы в комментариях под постом. «Такая красивая», «Ты прекрасна. В самом расцвете сил», «Великая актриса и красивая женщина», «Ты отлично выглядишь», «Шикарная фигура», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в откровенном виде попала на обложку французской версии журнала Marie Claire. Тогда знаменитость предстала перед камерой в слитном купальнике и рубашке, которую она расстегнула и приспустила с плеч.