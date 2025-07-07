Анна Asti объявила о прибавлении в семье

Певица Анна Asti рассказала о покупке коня на фоне слухов о разводе с мужем

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, рассказала о сбывшейся мечте. Видео со своим новым питомцем она поделилась на странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дзюба сообщила о том, что купила себе черного коня, о чем давно мечтала.

«Добро пожаловать в семью, мой красивый малыш», — написала певица в своем посте.

В феврале 2025 года сообщалось, что Анна рассталась со своим супругом Станиславом Юркиным. По информации Super.ru, пара не живет вместе еще с декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что Анна Asti пошутила про покупку детей в магазинах. Об этом она заявила, отвечая на вопрос журналиста о планах на будущее.