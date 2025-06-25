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16:26, 25 июня 2025Культура

Анна Asti пошутила про покупку детей в магазинах

Певица Анна Asti пошутила про покупку детей в магазинах
Слава Иванов (Редактор отдела «Культура»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Asti, ответила на вопрос о детях шуткой. Соответствующее видео публикует StarHit в Telegram.

Журналист спросил исполнительницу о том, готова ли она взять паузу в карьере ради детей. «Дети? Как только их начнут продавать в магазинах, я сразу же их куплю. И разберемся», — ответила она.

Отмечается, что на праздновании дня рождения артистки не присутствовал ее супруг Станислав Юркин. По словам певицы, ее возлюбленный заболел и не смог прийти на мероприятие.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар за частные выступления Анны Asti.

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