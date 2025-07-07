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14:54, 7 июля 2025Россия

Число захотевших учиться на одном направлении обогнало IT-специальности

Кравцов: Число захотевших учиться на педагогическом обогнало IT-специальности
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Число абитуриентов, захотевших учиться на педагогических направлениях, обогнало IT-специальности. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы, конечно, посмотрим итоги приемной кампании, но уже подано 233,5 тысячи заявлений на 70 тысяч бюджетных мест», — сказал он.

По его словам, в 2024 году ситуация сложилась наоборот — выпускники школ подавали больше заявлений на учебу в сфере информационных технологий, нежели на педагогическое направление, которое заняло второе место по популярности.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году состоится, отменять его никто не будет. Он назвал существующую модель ЕГЭ одной из самых объективных и содержательных, если сравнивать ее с выпускными экзаменами в других государствах.

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