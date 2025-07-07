KP.RU: Девушка бывшего министра Старовойта впервые высказалась после трагедии

Девушка экс-министра транспорта России Романа Старовойта, о смерти которого стало известно сегодня, 7 июля, впервые высказалась после трагедии. Комментарий Полины Корнеевой публикует KP.RU.

Отмечается, что Корнеева опознала тело бывшего министра. Появились видео, как она плачет, вытирает слезы, рядом с ней стоят силовики.

Журналисты KP.RU дозвонились до нее. «Спасибо. Мне не нужна помощь», — ответила Корнеева и положила трубку.

Ранее стало известно, что последнее сообщение Старовойта перед самоубийством было адресовано его охране. В нем он сообщал сотрудникам, где и когда его забрать. Прибыв на место, охранники нашли начальника мертвым и сразу вызвали спецслужбы.