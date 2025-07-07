Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:05, 7 июля 2025Россия

Девушка бывшего министра Старовойта впервые высказалась после трагедии

KP.RU: Девушка бывшего министра Старовойта впервые высказалась после трагедии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Девушка экс-министра транспорта России Романа Старовойта, о смерти которого стало известно сегодня, 7 июля, впервые высказалась после трагедии. Комментарий Полины Корнеевой публикует KP.RU.

Отмечается, что Корнеева опознала тело бывшего министра. Появились видео, как она плачет, вытирает слезы, рядом с ней стоят силовики.

Журналисты KP.RU дозвонились до нее. «Спасибо. Мне не нужна помощь», — ответила Корнеева и положила трубку.

Ранее стало известно, что последнее сообщение Старовойта перед самоубийством было адресовано его охране. В нем он сообщал сотрудникам, где и когда его забрать. Прибыв на место, охранники нашли начальника мертвым и сразу вызвали спецслужбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал положение Украины на фронте

    В ЕС анонсировали введение против России самых жестких санкций за три года

    Президент Бразилии пригрозил Трампу ответными пошлинами

    Дугин раскрыл важное значение БРИКС

    Иран отказался обращаться за помощью к России в случае войны

    В США заявили о приближении России к освобождению всей ДНР

    Иран заявил о готовности вернуться к проверкам МАГАТЭ

    Девушка бывшего министра Старовойта впервые высказалась после трагедии

    Минтранс прокомментировал гибель Старовойта

    Роднина отреагировала на конфликт с участием Смолова в «Кофемании»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости