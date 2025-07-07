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15:15, 7 июля 2025Наука и техника

«Калашников» начал поставки «Граната-4-Э»

«Калашников»: Начаты поставки БПЛА «Гранат-4-Э» с модулем ГОЭСЦН
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Начаты поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Гранат-4-Э» с модулем ГОЭСЦН. Об этом сообщает концерн «Калашников».

По данным компании, новый аппарат обеспечивает «лазерное целеуказание для высокоточных боеприпасов с пассивной лазерной головкой наведения в ближней тактической зоне».

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Скорость полета «Гранат-4-Э» с ГОЭСЦН — от 90 до 130 километров в час, взлетная масса — не более 55 килограммов, радиус применения при прямой видимости — до 55 километров, предельная высота полета — 3 километра. Старт БПЛА проводится при поддержке катапульты.

В сентябре 2024 года в рамках Дня оружейника Научно-производственное объединение «Ижевские беспилотные системы» представило макет комплекса с беспилотником «Гранат-4-Э».

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