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13:10, 7 июля 2025Мир

Кремль ответил Трампу на идею введения пошлин против БРИКС

Песков о пошлинах Трампа против БРИКС: Объединение не направлено против других
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Взаимодействие объединения десяти государств БРИКС никогда не было и не будет направлено против каких-то третьих стран. Так пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков ответил на идею президента США Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин против стран-участников БРИКС, передает РИА Новости.

Глава Белого дома пригрозил ввести дополнительные пошлины в размере десяти процентов в отношении любой страны, поддерживающей «антиамериканскую» политику объединения.

«Уникальность такого объединения как БРИКС заключается в том, что это объединение, объединение стран, которые разделяют, разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество, исходя из собственных интересов. И это взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против каких-то третьих стран», — пояснил представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Трамп выступает против БРИКС, так как увидел в объединении соперника. По его словам, Россия и Белоруссия обсуждают создание альтернативы монополизму доллара в виде своей валюты, что и вызвало соответствующую реакцию президента США.

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