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19:47, 7 июля 2025Экономика

Квартиры россиян затопило фекалиями

В Сергиевом Посаде квартиры затопило фекалиями из-за прорыва канализации
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

В Сергиевом Посаде квартиры людей затопило фекалиями из-за прорыва канализации. О коммунальной аварии сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Инцидент произошел в жилом доме номер 45 на Ярославском шоссе. «Подвал и квартиры, расположенные на первом этаже дома, загрязнены нечистотами», — уточняется в публикации.

Жильцы пожаловались на неприятный запах в подъезде и подчеркнули, что подобное случается не впервые — с аналогичными проблемами россияне сталкиваются уже в течение восьми лет. По неподтвержденной информации, нагрузка на систему оказалась слишком высокой из-за того, что к ней подключен не только дом, но и завод.

Ранее на постоянные фекальные потопы пожаловались жители поселка Мехзавод в Самаре. Россияне неоднократно предупреждали о ЧП и негативных последствиях для местной экологии власти города, однако там считают, что аварии не несут для нее угрозы.

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