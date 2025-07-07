Квартиры россиян затопило фекалиями

В Сергиевом Посаде квартиры затопило фекалиями из-за прорыва канализации

В Сергиевом Посаде квартиры людей затопило фекалиями из-за прорыва канализации. О коммунальной аварии сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Инцидент произошел в жилом доме номер 45 на Ярославском шоссе. «Подвал и квартиры, расположенные на первом этаже дома, загрязнены нечистотами», — уточняется в публикации.

Жильцы пожаловались на неприятный запах в подъезде и подчеркнули, что подобное случается не впервые — с аналогичными проблемами россияне сталкиваются уже в течение восьми лет. По неподтвержденной информации, нагрузка на систему оказалась слишком высокой из-за того, что к ней подключен не только дом, но и завод.

Ранее на постоянные фекальные потопы пожаловались жители поселка Мехзавод в Самаре. Россияне неоднократно предупреждали о ЧП и негативных последствиях для местной экологии власти города, однако там считают, что аварии не несут для нее угрозы.