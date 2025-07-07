Лавров раскрыл позицию БРИКС по Украине

Лавров: Участники саммита БРИКС проявили понимание причин конфликта на Украине

Участники саммита межгосударственного объединения БРИКС, который проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро, проявили растущее понимание первопричин конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«В декларации и выступлениях многие участники саммита выразили в отношении украинского кризиса взвешенные, объективные позиции и проявили растущее понимание первопричин конфликта», — заявил глава российского МИД.

Лавров напомнил, что одной из причин конфликта на Украине стали угрозы безопасности России со стороны Запада, включая расширение Североатлантического альянса на восток «с очевидной целью поглотить Украину и прямо на границе выстраивать военную машину НАТО».

Ранее Лавров заявил, что России нужно урегулирование конфликта на Украине, а не пауза для восстановления боеспособности ее Вооруженных сил. При этом министр указал на готовность Москвы к дипломатическому урегулированию.