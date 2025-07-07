Лавров ответил на вопрос о необходимости паузы в конфликте на Украине

Лавров: России нужно урегулирование конфликта на Украине, а не пауза для Киева

России нужно урегулирование конфликта на Украине, а не пауза для восстановления боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Мадьяр Немзет».

«Речь должна идти действительно о прочном мире, а не о перемирии. Нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели бы взять для перегруппировки войск», — подчеркнул дипломат.

Лавров ответил на вопрос о необходимости паузы в конфликте на Украине для России и отметил, что Киев может использовать перемирие для продолжения мобилизации и укрепления потенциала ВСУ. При этом министр указал на готовность Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники рассказала о пересмотре Украиной ожидаемых сроков перемирия. Отмечалось, что перемирие могло бы положительно сказаться на экономической ситуации в стране.