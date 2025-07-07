Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:30, 7 июля 2025Мир

Лавров рассказал о помощи Ирану

Лавров: РФ готова обеспечивать Ирану обогащение урана для мирной программы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россия готова обеспечивать для Ирана обогащение урана, чтобы страна могла реализовать свою мирную ядерную программу. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам участия в саммите межгосударственного объединения БРИКС в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС.

«Что касается нас, то мы говорим не о посредничестве. Президент Путин напоминал, что когда были согласованы совместные всеобъемлющие действия по ядерной программе Ирана, она учитывала возможности нашей страны по обеднению урана, накопившегося в республике до принятия этого документа, с обеднением урана до того уровня, который необходим в энергетике», — указал министр.

Лавров отметил, что Россия готова предоставить помощь, забирая излишки чрезмерно обогащенного урана для переработки, чтобы «вернуть его в Иран для дальнейшего использования на объектах ядерной энергетики Исламской республики».

21 июня президент России Владимир Путин напомнил о принятой в Иране фетве против получения ядерного оружия. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что республика является исламской страной со своими правилами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Покончившего с собой экс-главу Минтранса Старовойта хотели допросить. В чем его могли подозревать?

    Квартиры россиян затопило фекалиями

    На Украине рассказали о бегстве знакомых Зеленского из страны под видом артистов

    Возле тела бывшего министра Старовойта рыдала девушка. Кто она и почему в Курске ее называли «первой леди»?

    Трамп объявил о тарифах на товары из Японии и Южной Кореи

    Доктор Мясников назвал россиянам три связанных с давлением правила

    Учительница напилась в классе и заставила школьников плясать макарену

    Туристка заперла собаку в шкафчике для хранения вещей и отправилась на экскурсию в Европе

    Покончившего с собой экс-министра Старовойта предупредили о возникшем у силовиков интересе

    В портфеле покончившего с собой Старовойта нашли пачку денег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости