Лавров рассказал о помощи Ирану

Лавров: РФ готова обеспечивать Ирану обогащение урана для мирной программы

Россия готова обеспечивать для Ирана обогащение урана, чтобы страна могла реализовать свою мирную ядерную программу. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам участия в саммите межгосударственного объединения БРИКС в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС.

«Что касается нас, то мы говорим не о посредничестве. Президент Путин напоминал, что когда были согласованы совместные всеобъемлющие действия по ядерной программе Ирана, она учитывала возможности нашей страны по обеднению урана, накопившегося в республике до принятия этого документа, с обеднением урана до того уровня, который необходим в энергетике», — указал министр.

Лавров отметил, что Россия готова предоставить помощь, забирая излишки чрезмерно обогащенного урана для переработки, чтобы «вернуть его в Иран для дальнейшего использования на объектах ядерной энергетики Исламской республики».

21 июня президент России Владимир Путин напомнил о принятой в Иране фетве против получения ядерного оружия. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что республика является исламской страной со своими правилами.