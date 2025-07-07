Лавров рассказал о помощи Ирану

Россия готова обеспечивать для Ирана обогащение урана, чтобы страна могла реализовать свою мирную ядерную программу. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам участия в саммите межгосударственного объединения БРИКС в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС.
«Что касается нас, то мы говорим не о посредничестве. Президент Путин напоминал, что когда были согласованы совместные всеобъемлющие действия по ядерной программе Ирана, она учитывала возможности нашей страны по обеднению урана, накопившегося в республике до принятия этого документа, с обеднением урана до того уровня, который необходим в энергетике», — указал министр.
Лавров отметил, что Россия готова предоставить помощь, забирая излишки чрезмерно обогащенного урана для переработки, чтобы «вернуть его в Иран для дальнейшего использования на объектах ядерной энергетики Исламской республики».
21 июня президент России Владимир Путин напомнил о принятой в Иране фетве против получения ядерного оружия. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что республика является исламской страной со своими правилами.