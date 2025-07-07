Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:06, 7 июля 2025Мир

Маск ответил на критику Трампа словом «сочувствую»

Маск резко отреагировал на критику Трампа из-за создания новой партии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск резко отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа из-за создания новой партии. Свой ответ он опубликовал в комментариях к посту американского лидера в соцсети Truth Social.

«Я не собираюсь это все читать. Рад за тебя, если что. Или сочувствую, что это случилось», — написал Маск.

Ранее старший научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александра Войтоловская заявила, что Маск, создавая свою партию, планирует переманивать республиканских конгрессменов на свою сторону и тем самым влиять на ход голосования.

7 июля Трамп признался, что испытывает грусть, наблюдая за тем, как бизнесмен Илон Маск «слетает с катушек». Таким образом он отреагировал на новость о создании миллиардером собственной политической партии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уволенный глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с собой. Что об этом известно?

    Рыдающая после опознания бывшего министра Старовойта помощница попала на видео

    Укус зараженной летучей мыши стоил мужчине жизни

    Тысячи россиян устремились слушать электронную музыку в горах Кавказа

    Стало известно о новом увеличении добычи нефти ОПЕК+

    Попавший под винт моторной лодки турист чудом выжил на отдыхе в Европе

    Раскрыта связь дома Старовойта с делом о хищении

    Российская теннисистка осталась без четвертьфинала Уимблдона

    На Украине заявили об увеличении производства дронов на 900 процентов

    Жена российского миллиардера раскрыла секрет красоты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости