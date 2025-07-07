Маск ответил на критику Трампа словом «сочувствую»

Маск резко отреагировал на критику Трампа из-за создания новой партии

Американский миллиардер Илон Маск резко отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа из-за создания новой партии. Свой ответ он опубликовал в комментариях к посту американского лидера в соцсети Truth Social.

«Я не собираюсь это все читать. Рад за тебя, если что. Или сочувствую, что это случилось», — написал Маск.

Ранее старший научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александра Войтоловская заявила, что Маск, создавая свою партию, планирует переманивать республиканских конгрессменов на свою сторону и тем самым влиять на ход голосования.

7 июля Трамп признался, что испытывает грусть, наблюдая за тем, как бизнесмен Илон Маск «слетает с катушек». Таким образом он отреагировал на новость о создании миллиардером собственной политической партии.