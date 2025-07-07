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20:18, 7 июля 2025Мир

МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства

МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу в Португалии за домогательства
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: @titta.maja

Министерство иностранных дел Финляндии вынесло письменное предупреждение своему послу в Португалии Титте Майя-Луото за домогательства. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Как отмечает издание, Майя-Луото обвиняют в ненадлежащем поведении, нарушении служебной этики и домогательствах. Сотрудники финского посольства несколько раз подавали жалобы на главу дипмиссии, обвиняли ее в домогательствах, неподобающем поведении, эмоциональном насилии и истериках.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен обратилась к президенту страны Александру Стуббу с просьбой прекратить полномочия Майя-Луото в Лиссабоне. Несмотря на то, что посол Финляндии в Лиссабоне создает «напряженную атмосферу», она сохраняет свои служебные обязанности, поскольку выговор не является основанием для увольнения.

Ранее прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан взял административный отпуск. Такое решение он принял в связи с завершением расследования его дела о предполагаемых сексуальных домогательствах в отношении подчиненных.

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