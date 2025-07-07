Политолог предрек назначение нового премьер-министра на Украине

Политолог Жарихин: Свириденко может быть назначена премьер-министром на Украине

Никаких кадровых перестановок на Украине в ближайшее время не прогнозируется, однако в стране может быть назначен новый премьер-министр, полагает заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее издание The Economist сообщило, что остановка поставок вооружения из США вызвала разногласия и хаос в украинском руководстве. Журналисты отметили, что в Киеве активно обсуждаются грядущие кадровые перестановки, включая назначение нового премьер-министра, в частности глава офиса президента Андрей Ермак хочет видеть на месте Дениса Шмыгаля министра экономики Юлию Свириденко.

«Никакие кадровые перестановки в ближайшее время не могут быть, судя по тому, что Трамп переговорил с [президентом Украины Владимиром] Зеленским по собственной инициативе — практически дал сигнал, что в ближайшее время все-таки Зеленского не снесут, и это для Зеленского главный сигнал, который он получил, может быть, даже важнее обещаний вооружения. А это значит: если Зеленского не снесут, то не снесут и его второе "Я", которым является давным-давно Ермак, а, значит, Ермак сохранит свое влияние, а, значит, его желание поставить Свириденко, вернее всего, воплотится в жизнь», — рассказал политолог.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк ранее предсказывал, что состав членов украинского правительства сменится 15 июля. Зеленский же говорил, что, если бы он решил сменить премьер-министра, то в первую очередь бы оповестил его. Политик добавил, что разговора об отставке со Шмыгалем у него не было.