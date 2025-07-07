Чистки и политический хаос. Чем грозит Украине приостановка помощи США и как она обострила конфликт во властных кругах?

The Economist: Во власти на Украине начался хаос из-за приостановки помощи США

На фоне остановки поставок американского оружия в Киеве назревает политический хаос, считает The Economist. Украина постепенно раскалывается изнутри на фоне многочисленных чисток и внутриполитической борьбы — за которыми стоит, в частности, получивший большое влияние глава офиса президента Украины Андрей Ермак, утверждает издание.

В материале упоминает коррупционный скандал, фигурантом которого стал вице-премьер Алексей Чернышов, и попытки сменить на посту премьер-министра Дениса Шмыгаля. За всем этим, как утверждают источники, стоит Ермак. Хотя нет доказательств того, что глава офиса Владимира Зеленского дал указание провести расследование в отношении Чернышова, он «использовал свое влияние, намеренно позволяя делу развиваться, в то время как другие дела замораживались». По мнению осведомленных лиц, «настоящим преступлением Чернышова было то, что он встал на пути Ермака».

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Ермак, как отмечается, хочет видеть на месте премьера свою ставленницу — нынешнего первого вице-премьер — министра экономики Юлию Свириденко. Примечательно, что подобные разговоры циркулируют уже по крайней мере год. Также The Economist упоминает распри между Ермаком и руководителем Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Все ожидали смещения последнего, однако то, что он все же сохранил пост, свидетельствует о прямом вмешательстве Зеленского, говорится в статье.

На Украине протеже Ермака называют обидчивой и конфликтной

Неназванный источник в партии президента Украины «Слуга народа» высказался, что у Свириденко всегда были премьерские амбиции, чего она и не скрывала. Однако сложности ее характера и постоянные конфликты вызывали чувство неуверенности в ее назначении у Зеленского.

«У Юли бывают сложные коммуникации с коллегами по правительству, в частности, со [Ольгой] Стефанишиной (вице-премьер Украины по европейской интеграции — прим. "Ленты.ру"), если это касается каких-то вопросов по нашим обязательствам перед ЕС. Она иногда очень лично воспринимает рабочие споры и занимает позицию обиженной стороны, президент такое не любит», — поделился источник в «Слуге народа».

Зеленский прокомментировал слухи об отставке Шмыгаля

Между тем политолог Владимир Скачко объяснял, что Зеленский хочет поменять Шмыгаля и сконцентрировать власть в своих руках. При этом формальной причиной перестановок будет объявлено желание «спасти экономику». Кроме того, Шмыгаль — фигура сравнительно нейтральная и не входит ни в одну из крупных групп влияния.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк ранее предсказывал, что состав членов украинского правительства сменится 15 июля. Зеленский же говорил, что, если бы он решил сменить премьер-министра, то в первую очередь бы оповестил его. Политик добавил, что разговора об отставке со Шмыгалем у него не было.