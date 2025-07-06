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21:34, 6 июля 2025Мир

На Западе заявили о хаосе на Украине

The Economist: Политическая борьба на Украине становится более ожесточенной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

На Украине ужесточается политическая борьба. Пока президент США Дональд Трамп лишает Киев оружия, в стране творится хаос. Об этом пишет The Economist.

В статье отмечается, что военная драма на Украине — это лишь одна сторона истории. Не меньшую тревогу вызывает внутриполитический раскол, чистки и междоусобицы, которые могут разрушить страну изнутри гораздо сильнее, чем любые действия России.

Заместителя премьер-министра Алексея Чернышова обвинили в коррупции; появились сведения о возможных кадровых перестановках и назначении нового премьера — 39-летней Юлии Свириденко; была предпринята неудачная попытка отстранить от должности руководителя украинской разведки Кирилла Буданова.

Ранее главу офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака обвинили в движении страны к авторитаризму. Многие указывают на причастность Ермака к коррупционному скандалу вокруг Чернышова, а также к данным о вероятной замене украинского премьера Дениса Шмыгаля.

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