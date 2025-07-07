Назван указывающий на рак неожиданный симптом

20minutos: Врачи из Blood Cancer UK назвали синяки симптомом рака крови

Британские врачи из организации Blood Cancer UK заявили, что один неожиданный симптом на коже может указывать на рак. Их слова передает издание 20minutos.

Медики назвали появляющиеся без причины синяки симптомом лейкемии — рака крови. Они подчеркнули, что у здоровых людей гематомы возникают из-за подкожного кровотечения после физической травмы.

Среди других признаков рака крови врачи выделили кровотечение из носа, слабые десны, кровь в моче и стуле, а также обильные менструации у женщин. Более того, при лейкемии может даже возникнуть кровоизлияние в головной мозг, но это бывает очень редко, заключили они.

Ранее онколог Питер Джонсон предупредил мужчин, что рак простаты является очень коварным. По его словам, данное заболевание первое время может вообще никак не проявляться.