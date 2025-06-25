Мужчин предупредили о коварстве рака простаты

Онколог Джонсон: Рак простаты начинает беспокоить лишь в запущенных случаях

Рак предстательной железы на первых стадиях не имеет симптомов и начинает беспокоить лишь в запущенных случаях. Об этом предупредил онколог профессор Питер Джонсон, пишет Daily Mirror.

Врач подчеркнул, что коварство рака простаты в том, что сначала человек не ощущает вообще никаких изменений. Боль в костях и спине, в яичках, трудности с мочеиспусканием, отсутствие аппетита и необъяснимая потеря веса могут появиться, когда опухоль достигает больших размеров. При этом Джонсон отметил, что эти же симптомы бывают при незлокачественных заболеваниях. Кроме того, они могут быть следствием возрастных изменений.

Единственным способом выявить рак простаты на ранней стадии онколог назвал регулярное обследование. По его словам, мужчинам после 50 лет проверяться нужно регулярно, независимо от наличия симптомов и общего самочувствия.

Ранее онкологи рассказали о привычках, которые помогают им защититься от рака. Многие медики заявили, что не курят, и призвали отказаться не только от обычных сигарет, но и от вейпов.