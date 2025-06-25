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10:32, 25 июня 2025Забота о себе

Мужчин предупредили о коварстве рака простаты

Онколог Джонсон: Рак простаты начинает беспокоить лишь в запущенных случаях
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Рак предстательной железы на первых стадиях не имеет симптомов и начинает беспокоить лишь в запущенных случаях. Об этом предупредил онколог профессор Питер Джонсон, пишет Daily Mirror.

Врач подчеркнул, что коварство рака простаты в том, что сначала человек не ощущает вообще никаких изменений. Боль в костях и спине, в яичках, трудности с мочеиспусканием, отсутствие аппетита и необъяснимая потеря веса могут появиться, когда опухоль достигает больших размеров. При этом Джонсон отметил, что эти же симптомы бывают при незлокачественных заболеваниях. Кроме того, они могут быть следствием возрастных изменений.

Единственным способом выявить рак простаты на ранней стадии онколог назвал регулярное обследование. По его словам, мужчинам после 50 лет проверяться нужно регулярно, независимо от наличия симптомов и общего самочувствия.

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