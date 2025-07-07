Названа доля безразлично относящихся к ценам россиян

ТАСС: 15 процентов россиян не смотрят на ценник при выборе товара

Заметная часть россиян не отдает ценнику ключевое значение при выборе товара. Долю безразлично относящихся к стоимости продукции граждан раскрыл ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками холдинга «Ромир».

В исследовании приняли участие граждане различных возрастных категорий. По его итогам выяснилось, что 15 процентов респондентов не придают значения ценнику приобретаемого товара. В то же время 85 процентов так или иначе обращают внимание на этот фактор при выборе продукции.

Для большей части граждан проверка стоимости товара является почти железным правилом. Так, 44 процента опрошенных признались, что всегда тщательно проверяют ценник перед покупкой. Еще 41 процент респондентов делают это периодически, но не всегда.

Если выясняется, что цена на кассе не соответствует заявленной стоимости, треть опрошенных воспринимают это в качестве серьезного нарушения. Еще 40 процентов относятся к этому отрицательно, но не столь возмущенно. Только 18 процентов респондентов отметили, что нейтрально воспринимают подобного рода ситуации, а совсем спокойно на это реагируют всего 5 процентов граждан. В целом подобные случаи наносят ощутимый вред репутации торговой точки, которая допустила подобный просчет, пришли к выводу авторы исследования.

В целом для «нормальной» жизни большинству россиян необходим доход в 80 тысяч рублей в месяц на одного человека, сообщило ранее издание РБК со ссылкой на результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ) «Барометр экономического поведения домохозяйств в России». Для подавляющей части граждан такой оклад позволяет не отказывать себе в необходимых покупках и дает возможность не оглядываться на ценники в магазинах. При этом за год необходимая для комфортной жизни в РФ сумма выросла на 14 процентов.