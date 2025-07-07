Названы города с самыми высокими зарплатами в России

РИА Новости: Южно-Сахалинск и Москва стали городами с самыми высокими зарплатами

Южно-Сахалинск и Москва возглавили рейтинг крупнейших городов России с самыми высокими зарплатами по отраслям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

В Южно-Сахалинске чистая средняя зарплата в сфере добычи в первом квартале 2025 года составила 445 тысяч рублей. Вторую строчку списка заняла Москва, где в сфере «Банки и финансовые услуги» показатель достиг 293 тысяч рублей в месяц. Тройку замкнул Анадырь: в отрасли «Строительство» можно получить зарплату на уровне 282 тысячи рублей.

Последние строчки в рейтинге заняли Элиста, Владикавказ и Магас, где зарплата в наиболее привлекательных для этих городов отраслях составляет не более 65 тысяч рублей.

Ранее россияне назвали доход для нормальной жизни. Согласно исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ) «Барометр экономического поведения домохозяйств в России», гражданам нужен доход в среднем в размере 81 тысячи рублей.