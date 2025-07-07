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17:59, 7 июля 2025РоссияЭксклюзив

Названы последствия гибели Старовойта для России

Политолог Калачев: Гибель Старовойта повлияет на работу российских чиновников
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Гибель бывшего главы Минтранса Романа Старовойта дисциплинирует чиновников, все поймут всю полноту и глубину ответственности и что неприкосновенных на сегодня нет, сообщил политолог Константин Калачев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что уволенный в понедельник, 7 июля, с поста главы Минтранса Роман Старовойт покончил с собой. По данным СМИ, рядом с телом Старовойта нашли огнестрельное оружие — наградной пистолет.

Политолог указал, что с началом СВО все должны были понять, что коррупция категорически нетерпима, а работать надо на пределе возможностей. По его словам, от чиновников требуются эффективность и качество регионального управления без злоупотребления служебным положением, которые ранее были привычны и понятны.

В нынешнее жесткое время действительно неприкосновенных нет, и хотя бы инстинкт самосохранения должен заставить чиновников жить по правилам

Константин Калачевполитолог

«У нас уже много было задержаний, и сейчас их стало больше, потому что следователи ведут себя намного активнее. И все это знают, почему по-прежнему продолжают полагаться на авось? Если СВО не повлияла на их работу, то что еще должно произойти для этого? Так что будем надеяться, что это дисциплинирует чиновников, все поймут всю полноту и глубину ответственности», — сказал Калачев.

Политолог также высказал опасения, что жесткая дисциплина может парализовать российских чиновников. Он объяснил это тем, что необходимость брать на себя ответственность, в том числе финансовую, создаст атмосферу, которая снизит их эффективность.

Ранее сообщалось, что увольнение Старовойта с должности главы Минтранса может быть связано со вторжением Вооруженных сил Украины в регион, предположил ранее политолог Владимир Слатинов. По его словам, руководивший регионом в период строительства оборонительных сооружений Старовойт несет как минимум политическую ответственность за вторжение.

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