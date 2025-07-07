Новый китайский танк назвали бюджетной альтернативой Т-90М

Defence Blog: Экспортный китайский танк на шасси Т-72 станет альтернативой Т-90М

Новый китайский танк, который разрабатывают для экспортного рынка, может стать альтернативой российскому Т-90М (экспортное обозначение — Т-90МС). Особенности машины назвало издание Defence Blog.

Ранее в Китае заметили новый танк, построенный на шасси советского Т-72. Главным отличием модификации компании Norinco стала новая башня с динамической защитой FY-2 и дистанционно управляемым боевым модулем, который можно вооружить пулеметом. Также машина получила тепловизор для командира танка.

Автор допустил, что модернизация разработана для заказчиков из стран Африки и Азии, которые ищут относительно современную и недорогую бронетехнику. «Это бюджетная альтернатива российскому Т-90М, предназначенная для стран с ограниченными расходами на оборону. Китай нацелен на рынки, где Москва уже давно имеет влияние», — говорится в материале.

В публикации допустили, что китайский танк привлечет заказчиков, которые не могут позволить себе современные западные и российские танки.

В феврале американское издание Breaking Defense писало, что танк Т-90МС и другая боевая техника, представленная Россией на международной оборонной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, произвели настоящий фурор. Показанный в ОАЭ танк оснастили комплектом дополнительной защиты.