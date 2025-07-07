Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:04, 7 июля 2025Наука и техника

Новый китайский танк назвали бюджетной альтернативой Т-90М

Defence Blog: Экспортный китайский танк на шасси Т-72 станет альтернативой Т-90М
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Weibo

Новый китайский танк, который разрабатывают для экспортного рынка, может стать альтернативой российскому Т-90М (экспортное обозначение — Т-90МС). Особенности машины назвало издание Defence Blog.

Ранее в Китае заметили новый танк, построенный на шасси советского Т-72. Главным отличием модификации компании Norinco стала новая башня с динамической защитой FY-2 и дистанционно управляемым боевым модулем, который можно вооружить пулеметом. Также машина получила тепловизор для командира танка.

Автор допустил, что модернизация разработана для заказчиков из стран Африки и Азии, которые ищут относительно современную и недорогую бронетехнику. «Это бюджетная альтернатива российскому Т-90М, предназначенная для стран с ограниченными расходами на оборону. Китай нацелен на рынки, где Москва уже давно имеет влияние», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025

В публикации допустили, что китайский танк привлечет заказчиков, которые не могут позволить себе современные западные и российские танки.

В феврале американское издание Breaking Defense писало, что танк Т-90МС и другая боевая техника, представленная Россией на международной оборонной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, произвели настоящий фурор. Показанный в ОАЭ танк оснастили комплектом дополнительной защиты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал положение Украины на фронте

    Амурская тигрица родила тройню в России

    Кэти Перри отдохнула на яхте в бикини на фоне новостей о расставании

    Российский рынок акций упал

    Все аэропорты России вернулись к штатной работе

    Жирненький бобер решил построить плотину в российском городе и попал на видео

    Андреева впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона

    Заключенного в тюрьму за секс с 17-летней девушкой в Дубае освободили

    ООН раскритиковала Трампа из-за угроз в адрес БРИКС

    Зеленский договорился о финансировании для восстановления Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости