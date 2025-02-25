В США рассказали о фуроре российского танка Т-90МС

Breaking Defense: Российский танк Т-90МС произвел фурор на выставке IDEX 2025

Танк Т-90МС и другая боевая техника, представленная Россией на международной оборонной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ), произвели настоящий фурор. С такой оценкой выступило американское издание Breaking Defense.

«На выставке был представлен полноразмерный основной боевой танк, оснащенный, судя по всему, значительными модификациями, такими как металлический каркас, слои цепей, усиленные резиновые щитки и зеленый чехол из кожи в нижней части танка, призванный снизить тепловую и радиолокационную заметность машины», — говорится в публикации.

В издании рассказали, что также на мероприятии были представлены, в частности, дрон-камикадзе «Куб-10Э», зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-T», беспилотник Supercam S350 и гражданская версия дрона «Форпост».

Ранее генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил, что новый российский комплекс «Панцирь-СМД-Е» станет лучшей защитой от угроз с воздуха.

В декабре концерн «Калашников» показал на видео первый полет нового дрона-камикадзе «Куб-10Э».