Обломки БПЛА повредили кровлю дома и автомобиль в российском городе

Губернатор Артамонов: Обломки БПЛА повредили кровлю дома и автомобиль в Липецке

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили кровлю частного дома и автомобиль в Липецке. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.

По его данным, дрон также попал в строящуюся нежилую многоэтажку в российском городе. Артамонов отметил, что никто из мирных граждан ранений не получил.

Липецкий губернатор подчеркнул, что мэрии поручено в кратчайшие сроки оценить ущерб и приступить к восстановительным работам.

«Ситуация находится под контролем. Все сигналы об обнаружении обломков оперативно отрабатываются службами», — заверил он.

До этого стало известно, что в Ельце после падения беспилотника на предприятии возник пожар. Никто из сотрудников тогда не пострадал.

Еще раньше более десяти громких взрывов прозвучали над Липецкой областью.