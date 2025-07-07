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08:55, 7 июля 2025Россия

Обломки БПЛА повредили кровлю дома и автомобиль в российском городе

Губернатор Артамонов: Обломки БПЛА повредили кровлю дома и автомобиль в Липецке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили кровлю частного дома и автомобиль в Липецке. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.

По его данным, дрон также попал в строящуюся нежилую многоэтажку в российском городе. Артамонов отметил, что никто из мирных граждан ранений не получил.

Липецкий губернатор подчеркнул, что мэрии поручено в кратчайшие сроки оценить ущерб и приступить к восстановительным работам.

«Ситуация находится под контролем. Все сигналы об обнаружении обломков оперативно отрабатываются службами», — заверил он.

До этого стало известно, что в Ельце после падения беспилотника на предприятии возник пожар. Никто из сотрудников тогда не пострадал.

Еще раньше более десяти громких взрывов прозвучали над Липецкой областью.

ЖЗЛ
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