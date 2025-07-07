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23:08, 7 июля 2025Мир

Отец Илона Маска захотел посетить ДНР

Отец Илона Маска заявил о желании посетить ДНР и другие новые регионы России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Эррол Маск, отец американского бизнесмена Илона Маска, захотел посетить Донецкую народную республику (ДНР) и другие новые регионы России. О своем желании он заявил в эфире проекта «Центральный канал».

«Да, я хотел бы посмотреть на те регионы, которые воссоединились с Россией. Вот эти искусственные границы, которые были нарисованы, они ни к чему», — ответил он на соответствующий вопрос.

Он также подчеркнул, что хотел бы посетить Санкт-Петербург.

До этого Эррол Маск усомнился в правдивости данных о просьбе сына предоставить ему политическое убежище в России. «Нет, я не думаю, что это правда», — сказал он.

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