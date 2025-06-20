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16:28, 20 июня 2025Мир

Отец Маска высказался о политическом убежище сына в России

Отец Маска Эррол усомнился в правдивости данных о просьбе сына об убежище в РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол усомнился в правдивости данных о просьбе сына предоставить ему политическое убежище в России. Об этом он заявил в комментарии «Известиям».

«Нет, я не думаю, что это правда», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о запросе Маском убежища в России могут быть уткой. Представитель Кремля подчеркнул, что ни российский МИД, ни сам предприниматель эту информацию не подтвердили. По его мнению, в этом вопросе «даже нет интриги».

О том, что министерство иностранных дел России получило просьбу о предоставлении Маску политического убежища в стране, заявил 19 июня вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он отметил, что Маск совершил ряд ошибок, но их следует прощать.

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