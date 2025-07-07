Прилепин назвал сохранившую ему жизнь во время покушения ошибку сапера

Прилепин выжил при покушении, потому что сапер-самоучка глубоко зарыл мину

Подполковник Росгвардии и писатель Захар Прилепин выжил во время покушения благодаря допущенной сапером-самоучкой ошибке при закладке мины. Об этом он рассказал в документальном фильме, передает РИА Новости.

По его словам, подрывник слишком глубоко зарыл мину, опасаясь, что ее заметят, поэтому сила взрыва ушла в землю. Тем не менее писатель получил серьезные травмы, он два часа пролежал на месте взрыва. У Прилепина был сломан позвоночник, восемь переломов на ногах, причем три из них — открытые.

Он уверен, что приказ об организации его убийства отдал лично президент Украины Владимир Зеленский.

В сентябре 2024 года гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к пожизненному лишению свободы за покушение на Прилепина.

Как установил суд, после слежки за писателем в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. 6 мая был взорван автомобиль, в котором находились писатель и его водитель Александр Шубин. Первый получил множественные ранения, второго спасти не удалось. Трех соучастников покушения до сих пор не поймали.