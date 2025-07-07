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02:24, 7 июля 2025Бывший СССР

Прилепин назвал заказчика покушения на него

Прилепин: Приказ организовать покушение отдал Зеленский
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Захар Прилепин

Захар Прилепин. Фото: Andrey Titov / Globallookpress.com

Подполковник Росгвардии и писатель Захар Прилепин назвал заказчика покушения на него. По его мнению, отдал приказ об организации убийства лично президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«И у меня, конечно, к нему личные счеты, потому что он лично отдавал приказы, лично легализовал убийство моих лучших друзей и мое собственное убийство», — подчеркнул политический деятель.

Прилепин назвал Зеленского террористом, подчеркнув, что «разговаривать в данном случае надо совсем иначе».

В сентябре 2024 года гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к пожизненному лишению свободы после покушения на Прилепина. Его признали виновным по шести статьям УК РФ, среди которых 205 («Террористический акт») и 222 («Незаконный оборот оружия»).

Как установил суд, после слежки за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома писателя. 6 мая был взорван автомобиль, в котором находились россиянин и его водитель Александр Шубин. Первый получил множественные ранения, второго спасти не удалось. Трех соучастников покушения до сих пор не поймали.

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