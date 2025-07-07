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18:42, 7 июля 2025Россия

Появилась информация о последнем публичном мероприятии Старовойта

Последние видео с покончившим с собой Старовойтом опубликованы 6 июля
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Минтранс России»

Последняя информация о публичном рабочем мероприятии бывшего главы Минтранса России Романа Старовойта и видео с ним были опубликованы 6 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале Минтранса России. На них еще занимавший в то время пост министра транспорта Старовойт находился в ситуационном центре министерства, где обсуждалась работа аэропортов страны в период отмены и переноса рейсов. Публикация была сделана в 10:37 по московскому времени.

Чуть позднее в тот же день Минтранс России опубликовал другой пост, в котором было сказано, что ведомство держит на контроле инцидент на танкере в Усть-Луге (Ленинградская область), где во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере «Эко Визард» произошла незначительная утечка жидкого аммиака. Как было сказано в этом посте, опубликованном в 13:13 по московскому времени, в ситуационно-информационном центре Минтранса прошло оперативное совещание по данному инциденту под председательством Романа Старовойта.

Утром 7 июля Роман Старовойт был уволен с поста главы Минтранса указом президента Владимира Путина. Вскоре стало известно, что он покончил с собой. Вечером 7 июля появились сведения, что тело Романа Старовойта опознали. По информации Shot, личность Старовойта подтвердила его ассистентка.

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