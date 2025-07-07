Появились подробности о последних часах жизни снятого с должности Старовойта

«112»: После увольнения Старовойт с личным пистолетом поехал в парк Малевича

Появились подробности о последних часах жизни Романа Старовойта, снятого с должности главы Минтранса России. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, после увольнения он вернулся в Одинцово, взял личный пистолет Макарова, а затем отправился в парк Малевича. Там он покончил с собой.

В понедельник, 7 июля, стало известно, что президент России Владимир Путин отправил Старовойта в отставку. Исполняющим обязанности главы Минтранса он назначил бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

О смерти Старовойта стало известно позднее в этот же день. Затем депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что экс-министр покончил с собой.