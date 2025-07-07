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14:57, 7 июля 2025Ценности

Появилось фото Евгения Плющенко через месяц после пластики

Появилось фото фигуриста Евгения Плющенко через месяц после пластики
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kirillandreev71

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев показал фото российского фигуриста Евгения Плющенко через месяц после пластической операции. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнитель поделился совместным кадром со спортивного турнира, организованного компанией Bosco di Ciliegi. На нем спортсмен позировал в белой футболке и сером спортивном костюме, который состоял из кофты на молнии и шортов.

При этом Плющенко продемонстрировал измененные с помощью пластики черты лица. Известно, что ранее он обращался за коррекцией внешности к звездному хирургу Тимуру Хайдарову.

В июне хирург Денис Агапов раскрыл стоимость пластики Евгения Плющенко, предположив что спортсмен сделал темпоральный эндоскопический лифтинг.

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