Появилось фото Евгения Плющенко через месяц после пластики

Появилось фото фигуриста Евгения Плющенко через месяц после пластики

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев показал фото российского фигуриста Евгения Плющенко через месяц после пластической операции. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнитель поделился совместным кадром со спортивного турнира, организованного компанией Bosco di Ciliegi. На нем спортсмен позировал в белой футболке и сером спортивном костюме, который состоял из кофты на молнии и шортов.

При этом Плющенко продемонстрировал измененные с помощью пластики черты лица. Известно, что ранее он обращался за коррекцией внешности к звездному хирургу Тимуру Хайдарову.

В июне хирург Денис Агапов раскрыл стоимость пластики Евгения Плющенко, предположив что спортсмен сделал темпоральный эндоскопический лифтинг.