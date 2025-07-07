Появилось видео с места смерти экс-министра транспорта Старовойта

Опубликовано видео с места смерти экс-министра транспорта Старовойта

Появилось видео с места смерти бывшего главы Минтранса России Романа Старовойта. Соответствующие кадры опубликовали «Известия».

По данным источника издания, тело бывшего политика нашли в парке Малевича в Подмосковье.

На кадрах видно стоянку для машин, которую окружили красной лентой. Также на видео попали двое людей, стоящих около черного автомобиля.

В понедельник, 7 июля, стало известно, что президент России Владимир Путин отправил Старовойта в отставку. Исполняющим обязанности главы Минтранса он назначил бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

О том, что Старовойт покончил с собой, стало известно позднее в этот же день. Затем депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что экс-министр покончил с собой.