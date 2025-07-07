Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:19, 7 июля 2025Интернет и СМИ

Появившийся в соцсетях конкурс с фото мостов и заводов признали опасным

Россиян предупредили об опасности участия в конкурсе с фото мостов и заводов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В социальных сетях распространился пост с анонсом фотоконкурса «Пульс инфраструктуры». В нем предлагалось оформить заявку на участие в Telegram, а также предоставить свои личные данные и прислать фотографии из России в хорошем качестве для участия в так называемых трех номинациях: «Связь через реку» — мосты, переправы; «Путь в бесконечность» — ж/д пути, развязки; «Сердце производства» — заводы, индустрия. Однако участие россиян в подобном конкурсе признали опасным.

Сам пост с картинкой-анонсом конкурса содержал опечатку. Например: большими буквами было написано «конкчрса», вместо «конкурса». Также в сообщении не указано юридическое название организаторов. В описании говорилось, что это фотоконкурс от Елены Чернышевой и команды Structure. О том, кто такая Чернышева и что за компания Structure, найти информацию в открытых источниках не удалось. В-третьих, анонса конкурса не было на официальных сайтах, в том числе государственных, данные о нем распространялись только в сомнительных группах и каналах в соцсетях.

Кроме того, не подготовлено положение о конкурсе с условиями участия и получения вознаграждения, как этого требуют правила. С участников конкурса не требуют разрешения на работу с персональными данными, к которым относятся ФИО и номер телефона. Все операторы персональных данных обязаны получать согласие на обработку персональных данных граждан, если планируют использовать их в работе. Без такого согласия противозаконно собирать, записывать, хранить и использовать персональные данные гражданина.

Материалы по теме:
«Это сигнал для остальных» Twitter оказался под угрозой полной блокировки в России. Что это значит для других соцсетей?
«Это сигнал для остальных»Twitter оказался под угрозой полной блокировки в России. Что это значит для других соцсетей?
23 марта 2021
«Никто за нас в интернете не отвечает, кроме нас самих» В России соцсети обязали блокировать незаконную информацию. Как это отразится на жизни людей?
«Никто за нас в интернете не отвечает, кроме нас самих»В России соцсети обязали блокировать незаконную информацию. Как это отразится на жизни людей?
26 декабря 2020

Сотрудники УФСБ РФ по Новосибирской области заявили, что обнаружили этот якобы патриотический конкурс, который на самом деле склонял участников к государственной измене, так как их просили присылать фото/видео объектов стратегической инфраструктуры региона. Правоохранители напомнили гражданам о том, что фото или видеосъемка объектов инфраструктуры, а также дальнейшая передача этих кадров недопустимы. За совершение подобного предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий отметил, что на данный момент в России на федеральном уровне не существует наказания за публикацию фотографий и видео с расположением и работой оборонных систем страны. Однако не зависимости от места, где велась съемка, снимавшего могут заподозрить в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. В этом случае речь может идти уже о возбуждении уголовного дела по статье 275 УК РФ («Госизмена»), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В РЖД также пояснили, что съемка для личного пользования на объектах железнодорожного транспорта разрешена в случае, если она не нарушает правила поведения и нахождения граждан на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. Однако если использовать эти данные, например, для передачи ВСУ, может последовать наказание. Это же правило касается и другие объектов, в том числе мостов. Так, ранее россиян просили забыть про свои телефоны» во время передвижения по мосту через Керченский пролив и не снимать видео на них. Советник главы Крыма Олег Крючков напомнил, что при любой угрозе с объекта убирают людей и машины, так как «враг уже наносил удары по Крымскому мосту».

Одним из громких случаев с наказанием за сьемку подобных объектов произошел в 2025 году. В Тульской области мужчину оштрафовали на 25 тысяч за публикацию в сети видео с налетом дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и работой российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Житель Тульской области нарушил правила установленного в регионе режима повышенной готовности в части запрета публикации данных о расположении важных объектов, применении или использовании дронов и других средств поражения.

Информация о проведении в России фотоконкурса для граждан с вознаграждением за снимки железнодорожных путей, заводов и мостов не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил об отсутствии права у Киева претендовать на территориальную целостность

    Самолет с россиянами на борту приготовился к экстренной посадке в Москве из-за поломки

    Туск раскрыл детали спецоперации на границе с Германией

    Россиянин ушел на СВО из-за долгов по алиментам

    В Госдуму внесли проект о повышении госпошлин

    В России отреагировали на анонс Трампом торговых пошлин в отношении сторонников БРИКС

    Выявлена неожиданная причина психических расстройств

    Стас Пьеха назвал способ обрести внутренний стержень

    Товарооборот России с рядом стран вырос в полтора раза

    Симоньян рассказала о проблемах со здоровьем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости