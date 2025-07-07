Появившийся в соцсетях конкурс с фото мостов и заводов признали опасным

Россиян предупредили об опасности участия в конкурсе с фото мостов и заводов

В социальных сетях распространился пост с анонсом фотоконкурса «Пульс инфраструктуры». В нем предлагалось оформить заявку на участие в Telegram, а также предоставить свои личные данные и прислать фотографии из России в хорошем качестве для участия в так называемых трех номинациях: «Связь через реку» — мосты, переправы; «Путь в бесконечность» — ж/д пути, развязки; «Сердце производства» — заводы, индустрия. Однако участие россиян в подобном конкурсе признали опасным.

Сам пост с картинкой-анонсом конкурса содержал опечатку. Например: большими буквами было написано «конкчрса», вместо «конкурса». Также в сообщении не указано юридическое название организаторов. В описании говорилось, что это фотоконкурс от Елены Чернышевой и команды Structure. О том, кто такая Чернышева и что за компания Structure, найти информацию в открытых источниках не удалось. В-третьих, анонса конкурса не было на официальных сайтах, в том числе государственных, данные о нем распространялись только в сомнительных группах и каналах в соцсетях.

Кроме того, не подготовлено положение о конкурсе с условиями участия и получения вознаграждения, как этого требуют правила. С участников конкурса не требуют разрешения на работу с персональными данными, к которым относятся ФИО и номер телефона. Все операторы персональных данных обязаны получать согласие на обработку персональных данных граждан, если планируют использовать их в работе. Без такого согласия противозаконно собирать, записывать, хранить и использовать персональные данные гражданина.

Сотрудники УФСБ РФ по Новосибирской области заявили, что обнаружили этот якобы патриотический конкурс, который на самом деле склонял участников к государственной измене, так как их просили присылать фото/видео объектов стратегической инфраструктуры региона. Правоохранители напомнили гражданам о том, что фото или видеосъемка объектов инфраструктуры, а также дальнейшая передача этих кадров недопустимы. За совершение подобного предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий отметил, что на данный момент в России на федеральном уровне не существует наказания за публикацию фотографий и видео с расположением и работой оборонных систем страны. Однако не зависимости от места, где велась съемка, снимавшего могут заподозрить в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. В этом случае речь может идти уже о возбуждении уголовного дела по статье 275 УК РФ («Госизмена»), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В РЖД также пояснили, что съемка для личного пользования на объектах железнодорожного транспорта разрешена в случае, если она не нарушает правила поведения и нахождения граждан на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. Однако если использовать эти данные, например, для передачи ВСУ, может последовать наказание. Это же правило касается и другие объектов, в том числе мостов. Так, ранее россиян просили забыть про свои телефоны» во время передвижения по мосту через Керченский пролив и не снимать видео на них. Советник главы Крыма Олег Крючков напомнил, что при любой угрозе с объекта убирают людей и машины, так как «враг уже наносил удары по Крымскому мосту».

Одним из громких случаев с наказанием за сьемку подобных объектов произошел в 2025 году. В Тульской области мужчину оштрафовали на 25 тысяч за публикацию в сети видео с налетом дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и работой российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Житель Тульской области нарушил правила установленного в регионе режима повышенной готовности в части запрета публикации данных о расположении важных объектов, применении или использовании дронов и других средств поражения.

Информация о проведении в России фотоконкурса для граждан с вознаграждением за снимки железнодорожных путей, заводов и мостов не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».