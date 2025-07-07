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13:05, 7 июля 2025Культура

Продюсер назвал «справедливые» гонорары для группы «Тату»

Дзюник: Участницы «Тату» должны получать по 10 миллионов рублей за концерт
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Воссоединившаяся группа «Тату» (t.A.T.u.) должна получать по 10 миллионов рублей за выступление. Таким мнение с aif.ru поделился бывший концертный директор дуэта, продюсер Леонид Дзюник.

Он отметил, что артистки «в свое время покорили весь мир». «По 10 миллионов каждой. Их песни до сих пор поют, до сих пор звучат на радио и в Соединенных Штатах, и в Испании, и в других странах», — подчеркнул Дзюник.

При этом медиаменеджер добавил, что воссоединение группы возможно только как «разовая акция», так как для «полноценного возрождения» нужны новые песни и сама концепция «Тату».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов оценил новость о воссоединении группы «Тату».

Коллектив был основан в 1999 году и официально существовал до 2011-го. После распада девушки несколько раз собирались вместе ради корпоративов и участия в различных фестивалях. Вершиной карьеры дуэта стало участие в конкурсе «Евровидение» в 2003 году, где группа заняла третье место.

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