Путин назвал условие для окончательного назначения Никитина министром транспорта

Президент России Владимир Путин назвал условием окончательного назначения Андрея Никитина главой Минтранса поддержку его кандидатуры Госдумой. Об этом глава государства заявил на встрече с временно исполняющим обязанности министра транспорта, стенограмма которой приводится на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что намерен внести кандидатуру Никитина на рассмотрение нижней палатой парламента. «И в случае, если депутаты поддержат, то и я в свою очередь подпишу указ окончательно о назначении вас руководителем этого важнейшего в системе исполнительных органов власти министерства», — подчеркнул президент.
Ранее глава государства уволил Романа Старовойта с поста министра транспорта России. Бывший губернатор Курской области пробыл на этой должности 419 дней. В этот же день Путин провел встречу с занимавшим позицию замминистра Никитиным, а также подписал указ о назначении его врио главы ведомства.
Отставка Старовойта произошла на фоне масштабного коллапса в российских аэропортах, однако политолог Евгений Минченко связал увольнение с периодом работы экс-министра на посту губернатор Курской области. Он напомнил, что до этого с должности главы региона был смещен Алексей Смирнов, который являлся замглавы региона в администрации Старовойта, а после непродолжительного руководства стал фигурантом уголовного дела.