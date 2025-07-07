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11:25, 7 июля 2025Россия

Путин назвал условие для окончательного назначения Никитина министром транспорта

Путин предложит Госдуме кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса России
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал условием окончательного назначения Андрея Никитина главой Минтранса поддержку его кандидатуры Госдумой. Об этом глава государства заявил на встрече с временно исполняющим обязанности министра транспорта, стенограмма которой приводится на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что намерен внести кандидатуру Никитина на рассмотрение нижней палатой парламента. «И в случае, если депутаты поддержат, то и я в свою очередь подпишу указ окончательно о назначении вас руководителем этого важнейшего в системе исполнительных органов власти министерства», — подчеркнул президент.

Ранее глава государства уволил Романа Старовойта с поста министра транспорта России. Бывший губернатор Курской области пробыл на этой должности 419 дней. В этот же день Путин провел встречу с занимавшим позицию замминистра Никитиным, а также подписал указ о назначении его врио главы ведомства.

Отставка Старовойта произошла на фоне масштабного коллапса в российских аэропортах, однако политолог Евгений Минченко связал увольнение с периодом работы экс-министра на посту губернатор Курской области. Он напомнил, что до этого с должности главы региона был смещен Алексей Смирнов, который являлся замглавы региона в администрации Старовойта, а после непродолжительного руководства стал фигурантом уголовного дела.

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