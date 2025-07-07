Раскрыто состояние Сухорукова после инфаркта

Олег Меньшиков сообщил, что Виктор Сухоруков восстанавливается после операции

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков сообщил, что народный артист России Виктор Сухоруков продолжает восстанавливаться после перенесенной операции. Об этом он рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Меньшиков поблагодарил поклонников своего коллеги за переживания о его здоровье. Он отметил, что Сухоруков находится на даче вместе с семьей и продолжает восстановление после сложной операции на сердце.

«Мы с ним иногда болтаем по телефону — у него оптимизма, как всегда, на десятерых. Обещал на днях приехать в Москву. Зайдет в театр, сфотографируемся, я отчитаюсь», — заявил Меньшиков.

В марте стало известно, что у звезды фильмов «Брат», «Остров» и других знаковых российских картин случился острый инфаркт миокарда. Сообщалось, что Сухоруков перенес операцию на открытом сердце. Актер отметил, что случившийся инфаркт стал для него вторым, о чем он не догадывался.