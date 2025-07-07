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11:37, 7 июля 2025Культура

Раскрыто состояние Сухорукова после инфаркта

Олег Меньшиков сообщил, что Виктор Сухоруков восстанавливается после операции
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков сообщил, что народный артист России Виктор Сухоруков продолжает восстанавливаться после перенесенной операции. Об этом он рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Меньшиков поблагодарил поклонников своего коллеги за переживания о его здоровье. Он отметил, что Сухоруков находится на даче вместе с семьей и продолжает восстановление после сложной операции на сердце.

«Мы с ним иногда болтаем по телефону — у него оптимизма, как всегда, на десятерых. Обещал на днях приехать в Москву. Зайдет в театр, сфотографируемся, я отчитаюсь», — заявил Меньшиков.

В марте стало известно, что у звезды фильмов «Брат», «Остров» и других знаковых российских картин случился острый инфаркт миокарда. Сообщалось, что Сухоруков перенес операцию на открытом сердце. Актер отметил, что случившийся инфаркт стал для него вторым, о чем он не догадывался.

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