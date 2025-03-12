У Виктора Сухорукова случилось два инфаркта

Актер Виктор Сухоруков рассказал о перенесенном инфаркте миокарда

Народный артист России Виктор Сухоруков перенес операцию на открытом сердце после инфаркта. Об этом артист рассказал в интервью «МК».

В начале марта у звезды фильмов «Брат», «Остров» и других знаковых российских картин случился острый инфаркт миокарда, потребовалась срочная операция. По словам Сухорукова, он уже восстанавливается после недуга в одной из столичных клиник.

«Читаю документ: острый инфаркт миокарда. Оперирован из-за ишемической болезни сердца. Коронарное шунтирование. Вообще ничего не предвещало, чувствовал себя отлично. Кто бы знал, что так случится», — рассказал Виктор.

Также он отметил, что благодарен российским врачам за спасение. В ходе операции оказалось, что случившийся инфаркт уже второй для Сухорукова, о чем он даже не знал.

«Грандиозные врачи, я себя хорошо чувствую, аппетит хороший. На груди у меня сейчас бандаж. Как выяснилось уже во время операции, это у меня уже второй инфаркт. Первый случился еще в 2008-м», — добавил он.

Ранее стало известно, что звезда культовых картин режиссера Алексея Балабанова призвал не искать в фильме «Брат» политику.