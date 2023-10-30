Звезда двух фильмов «Брат» призвал не искать в фильме политику

Актер Виктор Сухоруков призвал не искать в фильме «Брат» политику

Народный артист России Виктор Сухоруков, сыгравший в двух частях фильма Алексея Балабанова «Брат», призвал не искать в фильме политику. Беседу с ним публикует KP.RU.

Он подчеркнул, что герой актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего является «образом эпохи». «Это не человек. Он образ эпохи. Его надо рассматривать не через голливудские аналогии, не через идеологию, ни через политику. Идиоты, кто усматривают в фильме какую-то политику. Это время», — заявил Сухоруков.

Актер также назвал чудом новую волну интереса к фильму Балабанова. По его словам, «Братом» интересуется уже третье поколение. «Меня удивляет, что наряду с ним много других очень сильных фильмов, а такой популярности у них нет. Я счастлив от того, что у меня нет ответа на это чудо. Это феноменальное отношение к фильму», — добавил он.

Ранее звезда фильма «Брат 2», заслуженная артистка России Дарья Юргенс объяснила, почему Сергей Бодров-младший пользуется народной любовью.